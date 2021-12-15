القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين فى الزيتون

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على أحد الأشخاص في منطقة الزيتون، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم إنتحال الصفة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم )، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة واستيقاف أحد الأشخاص وبصحبته فتاة أثناء سيرهما بدائرة القسم ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية، وضُبط بحوزته (سلاح نارى "طبنجة صوت معدلة"- خزنة بها عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز لاسلكى ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليهما، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة ضابط شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.