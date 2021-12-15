القبض على عاطلين وراء سرقة سيارة ميكروباص بمنطقة الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على شخصين بمنطقة الخليفة، لاتهامهما بسرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة سيارة (ميكروباص) ملكها حال توقفها بدائرة القسم

وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص "قيادة أحدهما " ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (مفتاح مصطنع – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.