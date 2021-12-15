الفنون الجميلة بحلوان تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية فى العمارة والفنون وتحديات العصر

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المؤتمر العلمي الدولي الثامن بأكاديمية البحث العلمي تحت عنوان " التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة جينا الفقي نائب رئيس الأكاديمية للعلاقات العلمية والثقافية ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عمرو سامي رئيس المؤتمر و عميد الكلية، و الدكتورة أمنية يحيى نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هالة حسنين المقرر العام للمؤتمر، وبحضور الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، و الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون الجميلة الجامعة البريطانية، ولفيف من أساتذة الفنون والعمارة.

أشاد الدكتور ممدوح مهدي فى بيان ، بهذا المنتدى للتواصل مع الجامعات العالمية وتقديمه لفرص تعاون وعرض أبحاث الباحثين للإشراف المشترك، مؤكدًا على أهمية التواصل الفعال مع شركات التكنولوجيا الرقمية لتقديم التقنيات الحديثة في مجالات العمارة والفنون، والتعرف على أحدث المعايير في هذا المجال، وكيفية استخدام الخامات والتقنيات الحديثة.

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشته لمواضيع هامة مثل التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة في التصميم التفاعلي في مجال الترويج البصري، بالإضافة إلى تحديات العصر والتأثير على الاتجاهات المستقبلية في التصميم، الواقع المرئي والافتراضي في الفنون والعمارة، وكذلك مناقشته لمجالات التكنولوجيا الرقمية وعلاقتها بالتعليم والفنون والتراث والثقافة.

وفى كلمته أوضح الدكتور عمرو سامي أن هذا المؤتمر يمثل مشاركة علمية جادة تتواكب و جهود الدولة في التحول الرقمي في جميع المجالات بهدف قيادة مصر نحو الاتجاه التكنولوجي الرقمي لبناء الجمهورية الجديدة ، وتعد مشاركة أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإيطاليا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والسعودية توثيقا فعليا لتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاكتشافات والابتكارات البحثية الجديدة لخدمة البحث العلمي والمجتمع.

- وقد تقدم للمؤتمر عدد 45 بحثاً ومعارض إفتراضية و18 متحدثاً .