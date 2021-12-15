اليوم السابع
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الغيطان أم السواقى.. 350 ساقية بالشرقية تروى الحقول بمواويل الأجداد عبر العصور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:36 م
الغيطان أم السواقى.. 350 ساقية بالشرقية تروى الحقول بمواويل الأجداد عبر العصور سواقى قرية الصوفية
كتبت- فتحية الديب تصوير ماهر إسكندر

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التقطت عدسة " اليوم السابع" صور لسواقى قرية الصوفية بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، الشاهدة على صبر ومواويل الأجداد وتروى الحقول العطشانة.

"شفت فى عينيكى المداين، والبيوت أم الجناين والغيطان أم السواقى والولاد امات طواقى والشطوط ام النخيل، شباكين ع النيل عينيكي"بهذة الكلمات غنى الراحل" محمد قنديل" من كلمات الشاعر عبد الرحمن الابنودى، للسواقى، كما تغنت أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية، للسواقى، التى كانت أهم معالم التراث الريفى بمحافظات مصر، لما لها من ذكريات محفورة فى الأذهان فعند السواقى تغنى الأجداد والأباء أغانى الصبر والفرح والحزن، فجميع قصص الحب قديما كانت الساقية شاهدة عليها، وقد ترجمت ذلك المطربة الشعبية " خضراء محمد" فى أغنيتها " عند السواقى يا أمة قاعد حبيبى يغزل طواقى".

ولا تزال السواقى تزين حقول مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقال " محمد  أحمد عمر" رئيس الرابطة الثالثة على ترع قرية الصوفية، إن مركز أولاد صقر وتحديدا قرية الصوفية المسافات به متباعدة وكان يتم قديما الرى بالسواقى القديمة من خلال إستخدام الماشية، ومنذ 20 عاما تم إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى من خلال الديزل مما أسفر عن زيادة الإنتاج  وأن الفدان لا يستغرق أكثر من ساعة للرى، بالعكس قديما كان يتم رى الفدان ليلة كاملة، موضحا أن القائمين على عملية الرى بالشرقية، متعاونين مع الفلاحين فى موسم الزراعات، وتم توفير المياه فى الأوقات المناسبة للزراعة .

فيما قال منصور الحسينى منصور، مهندس زراعى بالمعاش، إن مركز أولاد صقر به 350 ساقية عبارة عن مجموعات تدور بإستخدام الجاز، وكل مجموعة من الفلاحين مشتركون فى مجموعة لرى حقولهم.

 

350 ساقية تزين حقول مركز اولاد صقر بالشرقية
350 ساقية تزين حقول مركز اولاد صقر بالشرقية

 

الحقول ترتوى بالسواقى
الحقول ترتوى بالسواقى

 

السواقى بالشرقية
السواقى بالشرقية

 

السواقى
السواقى

 

الغيطان ام السواقى بالشرقية
الغيطان ام السواقى بالشرقية

 

الغيطان ام السواقى
الغيطان ام السواقى

 

الفلاحين اثناء رى الحقول بالشرقية
الفلاحين اثناء رى الحقول بالشرقية

 

الفلاحين اثناء رى الحقول
الفلاحين اثناء رى الحقول

 

حقول وسواقى الشرقية
حقول وسواقى الشرقية

 

رى الحقول بالشرقية
رى الحقول بالشرقية

 

رى الحقول
رى الحقول

 

رى الغيطان
رى الغيطان

 

سواقى الخير تروى الحقول العطشانة بالشرقية
سواقى الخير تروى الحقول العطشانة بالشرقية

 

سواقى الخير تروى الحقول العطشانة
سواقى الخير تروى الحقول العطشانة

 

سواقى الشرقية تروى الحقول والغيطان
سواقى الشرقية تروى الحقول والغيطان

 

سواقى الشرقية
سواقى الشرقية

 

سواقى قرية الصوفية بالشرقية
سواقى قرية الصوفية بالشرقية

 

سواقى قرية الصوفية شاهدة على صبر ومواويل الاجداد والاباء بالشرقية
سواقى قرية الصوفية شاهدة على صبر ومواويل الاجداد والاباء بالشرقية

 

سواقى قرية الصوفية شاهدة على صبر ومواويل الاجداد والاباء
سواقى قرية الصوفية شاهدة على صبر ومواويل الاجداد والاباء

 

سواقى قرية الصوفية
سواقى قرية الصوفية

 

غيطان الشرقية
غيطان الشرقية

 


الشرقية

السواقى

مركز اولاد صقر

قرية الصوفية

الحقول العطشانة

المهندس على لاشين

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