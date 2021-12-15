اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:11 م
أكرم القصاص
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العثور على جثة مواطن أبكم قتيلا داخل منزله بالفيوم

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:18 ص
العثور على جثة مواطن أبكم قتيلا داخل منزله بالفيوم اسعاف - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثر أهالى قرية أبو كساة بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، علي جثة مواطن أبكم مقتول داخل منزله وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من أهالي شارع الرزقة بقرية أبوكساه بنطاق المركز، بالعثور على جثة شخص أبكم ويعمل موظف بمجلس المدينة.

انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة ربيع بكري نصر الدين، ويعمل موظف بمجلس مدينة أبشواي.

وتم عمل كردون أمني حول منزل القتيل ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



 


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