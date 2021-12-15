اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:27 م
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العثور على جثة مسن بها طلقات نارية بمركز الوقف بقنا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:22 م
العثور على جثة مسن بها طلقات نارية بمركز الوقف بقنا إسعاف -أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة مسن بها طلقات نارية بالقرب من مسجد في مركز الوقف، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة مسن بها طلقات نارية بالقرب من مسجد بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وجارى تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة والتوصل إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف. 
 
وكان قد لقى شاب مصرعه بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة "أيمن. م" 35 عاماً، مقيم بقرية الخطارة، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
 
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة بالقرية.

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اخبار مصر

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