الطفل أحمد تامر المكرم من الرئيس باحتفالية "قادرون باختلاف" يحصد المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

حصل الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن فى احتفالية "قادرون باختلاف"، على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع التجويد للناشئة، ومسابقة القرآن الكريم هى المسابقة التى أقامتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.



وقال الطفل أحمد تامر، فى بث مباشر سابق لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أنه حفظ القرآن الكريم فى عمر 5 سنوات ونصف، على يد والديه وشقيقة والده، كما أنه بدأ فى تعلم أحكام التجويد، ويحب الاستماع للشيخ محمود خليل الحصرى والشيخ أحمد نعينع.

وتابع الطفل أحمد تامر: "أتمنى الفوز فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنظمها وزارة الأوقاف حتى أُكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، وتستمر المسابقة حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجارى، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما جرت دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيجرى إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.