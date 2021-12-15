الصحة العالمية: إصابات كورونا تتجاوز 270 مليونا.. و5 ملايين وفاة بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم تجاوزت 270 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 5.31 مليون حالة.

وبحسب المنظمة العالمية فقد أبلغت حتى يوم الثلاثاء بنحو 270.031.622 حالة إصابة و5.310.502 حالة وفاة، وزاد عدد الحالات بمقدار 395.564 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما زادت الوفيات بمقدار 5.312.

وتستند إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى بيانات مؤكدة رسميًا من البلدان، حيث تم تجاوز الرقم القياسي البالغ 260 مليونًا فى 29 نوفمبر.

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا من الولايات المتحدة (49629855)، والهند (34703644) ، والبرازيل (22167781) ، والمملكة المتحدة (10873،472) ، وروسيا (10،074،797) ، وتركيا (9،058،978) ، وفرنسا (8،028،319) ، وألمانيا ( 6،562،429) وإيران (6،157،519) والأرجنتين (5،358،455) وإسبانيا (5،339،992) وإيطاليا (5،238،221).

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات من الولايات المتحدة (790920) والبرازيل (616251) والهند (475888) والمكسيك (296672) وروسيا (291749) وبيرو (201.770) والمملكة المتحدة (146477) وإندونيسيا (143960) ) وإيطاليا (134،929) وإيران (130،764) وكولومبيا (129،107) وفرنسا (117،916).

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية فإنه فى 13 ديسمبر، انتشرت أنباء عن تأكيد سلالة أوميكرون Omicron في 16 شخص من أصل 177 قادمًا إلى روسيا من جنوب أفريقيا.

في 26 نوفمبر، حددت منظمة الصحة العالمية "WHO" المتغير B.1.1.529 المحدد في جنوب أفريقيا على أنه "متغير مثير للاهتمام" ومنحته الحرف اليوناني Omicron.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا البديل به عدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق، وتم اكتشاف أكبر عدد من المصابين به فى جنوب أفريقيا.

علاوة على ذلك تم الإبلاغ يوم الاثنين عن أول حالة وفاة مرتبطة بأوميكرون، وصرح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه "تم التأكد من وفاة مريض واحد على الأقل مع أوميكرون".