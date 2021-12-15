اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:13 م
أكرم القصاص
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الشركة القابضة لكهرباء مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات يامبيو ورومبيك جنوب السودان

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:33 م
الشركة القابضة لكهرباء مصر توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات يامبيو ورومبيك جنوب السودان وفد الشركة خلال مراسم التوقيع

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في إطار العلاقات القوية بين مصر وجنوب السودان، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتفاقية مع حكومة جنوب السودان، لإعادة تأهيل محطات كهرباء مدينتي يامبيو ورومبيك بجنوب السودان.
 
وسبق أن أعربت حكومة جنوب السودان على لسان ماييك أيي دينج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على ما تقدمه مصر من كافة أشكال الدعم والمساندة لجنوب السودان، مؤكدة أيضاً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة مجالات التعاون الثنائية.
 
 

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