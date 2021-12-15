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السجن المشدد 6 سنوات لسائق لإتجاره بالهيروين وحيازته فرد خرطوش بطوخ

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:08 ص
السجن المشدد 6 سنوات لسائق لإتجاره بالهيروين وحيازته فرد خرطوش بطوخ محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، لسائق مقيم دائرة مركز رطة طوخ، لاتجاره بمخدر الهيروين، والحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة 1000 جنيها لحيازته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وطلق من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18798 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1425 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وأحرز أيضا طلقة من ذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سائق مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وحيازته سلاحا ناريا وطلقة من ذات العيار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "23 لفافة ورقية بها مخدر الهيروين، و187 لفافة ورقية بها كمية من مسحوق الهيروين"، كما ضبط بحوزته سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والذى أكد أنها لمخدر الهيروين، إلى أن أحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


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محافظة القليوبية

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