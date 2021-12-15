الرعاية الصحية تعلن توفير "التافى" أحدث تقنيات علاج الصمام الأورطى دون جراحة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن حصول الدكتور طارق رشيد، استشاري ورئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، على شهادة زراعة واستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية التافي (Solo TAVI Implanter) كأحد الخبراء في استخدام هذه التقنية لعلاج مرضى القلب.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حصول أحد الخبراء العاملين بالهيئة على شهادة (Solo TAVI Implanter)، في علاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية يأتي تتويجًا للجهود الدؤوبة التي تقوم بها الهيئة بالاستثمار في العنصر البشري المورد الثمين للهيئة من خلال التطوير المهني المستمر مما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة وفاعلية وكفاءة عالمية بمختلف محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية من الأطباء والخبراء العاملين بهيئة الرعاية الصحية هو قافلة التميز التي تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لبناء منظومة صحية قوية قادرة على تغطية الاحتياجات خدمات الرعاية الصحية ل 100 مليون مصري، وتساهم في الابتكار والتطوير ونجاح مسيرة الدولة في النهوض بالقطاع الصحي والتغلب على كافة التحديات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية قامت بإطلاق العديد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية التي تخدم بيئة العمل لدعم وتعزيز قدرات العاملين بالهيئة التي تسهم في استمرارية الارتقاء بالعمل مما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الطبية والفحوصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة المتبعة عالميًا، ودعم تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.

وأعرب الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، عن سعادته بحصوله على هذه الشهادة الذي جاء كثمرة لجهود من سنوات العمل المتواصل، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وكافة الزملاء بالعمل في المجال الطبي، على تشجيعهم للتعلم والتطور المهني المستمر، ومؤكدًا أنه يولي اهتمامًا بالغًا باتباع ممارسات الصحة العالمية في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك من خلال الاهتمام بالتعلم والتدرب على التقنيات المتطورة التي تساعد في إنجاز علاج المرضى في أقل وقت وبأعلى دقة وأمان وجودة ممكنة وتوفير أعلى المستويات من الرعاية التشخيصية والعلاجية، وقد أكد رشيد جودة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي تعكس اهتمام رئيس هيئة الرعاية الصحية بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن تقنية (التافي) هي أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم في عمليات استبدال وزراعة الصمام الأورطي، والتي تعني استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر؛ عن طريق القسطرة (دون جراحة).