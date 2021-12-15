"الرسم باليد ونظرية اللون" مرجع فى الفن التشكيلى لرئيس قسم الجرافيك بـ"فنون جميلة الأقصر"

الأقصر – أحمد مرعى

تزامنا مع احتفالات اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاء كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، صدر حديثاً كتاب "الرسم باليد ونظرية اللون" وهو كتاب أكاديمي جديد للفنان الدكتور أحمد جمال عيد أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة فى جامعة الأقصر، والذي يسعد الجميع فى تعزيز مهارات الرسم باليد ويكون مرجع للجميع فى الفن التشكيلي ليساعد غير الدارسين على تعلم الرسم خطوة بخطوة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد جمال أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، أن الكتاب يحتوي على العديد من الأسس التي تعزز المهارات الفنية لدى الراغبين في تعلم الرسم، ويعد مرجع هام في مجال الرسم باليد والفنون التشكيلية بشكل عام، كما أنه يعتبر الخطوة الأولى لكل محبي تعلم الرسم والفن، ويعتبر كتاب الرسم باليد ونظرية اللون، هو الكتاب السادس للفنان أحمد جمال عيد، والذي سبق وصدر له رواية تشكيلية بعنوان القطب الأعظم، ومجموعة قصصية بعنوان قلب أنتيكا.

وأوضح الدكتور أحمد جمال عيد، أن كلية الفنون الجميلة تأسست بمقتضى قرار جمهورى فى 22 مايو عام 1996، وبدأت الدراسة داخلها رسمياً فى العام الدراسى 1996/1997، موضحاً أنه تضم الكلية أقسام (الديكور والتصوير والجرافيك والنحت)، وتوجد عدة قاعات ومراسم داخل الكلية لدعم الطلبة طوال سنوات الدراسة المختلفة.

وأضاف رئيس قسم الجرافيك بالكلية لـ"اليوم السابع"، أن الكلية تمر حالياً بفاعلية مميز بمرور 25 سنة على إنشاؤها وهو فترة كبيرة لتحقيق جيل مميز من الفنانين فى مختلف أرجاء مصر، موضحاً أن الكلية نظام الدراسة بها 5 سنوات أولها تكون سنة إعداد فنون، يقومون خلالها بدراسة الطبيعة الصامتة للتمرين على مهارة الرسم باليد للوصول بعد فترات من التمرين والمشروعات المقررة عليها لإكتساب مهارة أكبر بمجال الرسم، وبعد السنة الإعدادى تبدأ مرحلة التخصص من جرافيك وتصوير ونحت وكل قسم له تفاصيل دراسية معينة، حيث أنه على الجدران توجد لوحات لمشروعات تخرج للطلاب بالكلية على مر السنين ومنها مشروع تخرج فكرته عن "يوم الحساب" ومشروع آخر عن "100 سنة سينما"، وآخر "دورة مولد سيدى أبو الحجاج" وغيرها من المشروعات التى يدرس عليها الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال عيد هو فنان تشكيلي وناقد وأستاذ ورئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، كما يشغل منصب مستشار رئيس جامعة الأقصر للأنشطة الإجتماعية، وصاحب ومقدم برنامج حدوتة في كاريكاتير على شاشة قناة النيل الثقافية.



الدكتور أحمد جمال عيد أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة



الرسم باليد ونظرية اللون مرجع في الفن التشكيلي