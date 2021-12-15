اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يبحث التعاون مع "سكاتك" النرويجية لتوطين تكنولوجيا تحلية المياه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:28 م
الرئيس السيسى يبحث التعاون مع "سكاتك" النرويجية لتوطين تكنولوجيا تحلية المياه الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، رايموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،  بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

السيسي

الرئيس السيسي

تحلية المياه

سكاتك النرويجية

عاجل

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتفقد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:07 م

الرئيس السيسى يوجه المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم وتطوير الأنشطة داخل الجامعات.. ويؤكد دعم ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:57 م

الرئيس السيسى يوجه "الأعلى للجامعات" بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:49 م

الرئيس السيسى يشارك فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بجامعة كفر الشيخ.. ويؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية.. ويشدد على أهمية تنمية الوعى والإدراك لدى الطلاب تجاه تحديات العصر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة