اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:32 م
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يصل مطار قرطاج الدولى فى زيارة رسمية لتونس لمدة يومين

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:03 م
الرئيس الجزائرى يصل مطار قرطاج الدولى فى زيارة رسمية لتونس لمدة يومين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية على مدار يومين، تلبية لدعوة نظيره التونسي قيس سعيد.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد في استقباله في مطار قرطاج الدولي بتونس، وأعرب له ترحيبه بهذه الزيارة.


كانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت، في وقت سابق، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز "علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما".


الجزائر

تونس

عبد المجيد تبون

قيس سعيد

تونس والجزائر

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