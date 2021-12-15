اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:32 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يتصدر نوايا التصويت فى استطلاع للانتخابات الرئاسية بـ81.9%

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:17 م
الرئيس التونسى يتصدر نوايا التصويت فى استطلاع للانتخابات الرئاسية بـ81.9% الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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تصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بحصوله على 81.9 في المائة، وذلك وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب المحلية وتم نشره اليوم الأربعاء.


وجاءت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية ب6ر5 في المائة ثم في المرتبة الثالثة السياسي والنائب في البرلمان المعلق الصافي سعيد ب1ر2 في المائة وبعد ذلك الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ب0ر2 في المائة، ويليه الفاضل عبد الكافي بـ 0.9 في المائة.


وأشار استطلاع الرأي إلى أن 1ر29 في المائة من الذين تم استجوابهم لم يدلوا بنوايا تصويتهم.


تونس

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