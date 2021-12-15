الخارجية العراقية: منح 420 جواز مرور لإعادة العالقين على حدود بيلاروسيا

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منحت وزارة الخارجية العراقية 420 جواز مرور للعراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا والراغبين فى العودة إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن الوزارة منحت جوازات المرور للعراقيين الراغبين بالعودة طوعاً من العالقين على حدود بيلاروسيا.. مشيرا إلى أن منح جوازات المرور جاء ضمن جهود سفارتي العراق في موسكو ووارسو، ومن خلال الفرق القنصلية الميدانية في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وأضاف: أنه تلبية لطلب مهاجرين عراقيين في بولندا توجه وفد قنصلي من سفارة العراق لدى وارسو إلى الحدود الألمانية البولندية، لمنح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى العراق، ووالإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية.