الجيش الصومالى يتسلم معدات عسكرية للقيام بعمليات ضد مليشيات الشباب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل قائد الجيش الصومالى، العميد أدوا يوسف راغي، اليوم الأربعاء، على رأس وفد إلى مدينة بلدوين حاضرة إقليم هيران الصومالى، وكان في استقبال وفد القائد في مطار بلدوين محافظ إقلين هيران علي جيتي عثمان وضباط بالجيش الوطني وبعثة الاتحاد الأفريقي في بلدوين.

وتهدف زيارة قائد الجيش الوطني لبلدوين إلى البحث مع ضباط الكتيبة الخامسة من الفرقة 27 حول بدء عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب، الذين بدأو مؤخرا شن هجمات إرهابية بين منطقتي متبان وبلدوين في إقليم هيران.

وخلال مناسبة جرت في مدينة بلدوين، تسلم العميد أدوا معدات ومركبات عسكرية مخصصة للجيش الوطني، بحضور مسؤولين من ولاية هيرشبيلي، وضباط من قيادة الفرقة السابعة والعشرين.