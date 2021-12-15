الجيزة تزيل عقارات بمسار محور الفريق كمال عامر وترصف شارع الأقصر بحى شمال

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال رصف الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع الأقصر المتفرع من شارع بشتيل حتى شارع المشروع بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز الخطة الاستثمارية للعام الحالى ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزاله العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعه الزمر سابقا) حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بإزاله العقارات المتعارضه بمنطقه المدينة المنورة وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال .

وذلك في اطار سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات