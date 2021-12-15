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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد حسابات تصفية جمعية تعاونية بمضرب أرز بالغربية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:44 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد حسابات تصفية جمعية تعاونية بمضرب أرز بالغربية الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها 282 الصادر اليوم بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، قرار مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمضرب أرز كوبر بمركز زفتى التابع لمحافظة الغربية.

ونص تقرير التصفية، على أنه تم اعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمضرب أرز كوبر بمركز زفتى، حيث تمت إجراءات الحل والتصفية بناءا على قرار الدكتور محافظ الغربية رقم 1179 بتاريخ 11/10/2020، وقد أسفرت التصفية عن وجود فائض قدره 4268,00 جنيها، بعد تغطية رأس المال بالكامل، وذلك في ظل ما ورد بقانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 والقواعد المحاسبية المتبعة وفقا للأصول المرعية، وبناءا على ما ورد من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لمحافظة الغربية.


 

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الغربية

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