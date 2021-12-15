اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: الإدارات بدأت وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:00 ص
التعليم: الإدارات بدأت وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل طلاب المدارس ـ أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء الإدارات التعليمية وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، خاصة للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى، موضحة أن هناك التزاما بمواصفات الورقة الامتحانية يلتزم بها أعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الاختبارات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم عقد امتحانات بالفصل الدراسى الأول فى تاريخ 19 يناير المقبل، بسبب عيد الغطاس للإخوة المسيحيين، لافتة إلى أنه ستتم مراعاة عدم وضع مواد بجداول الامتحانات من قبل الإدارات التعليمية والمديريات فى هذا التاريخ.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى، والتى تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

امتحانات الفصل الدراسى الاول

امتحانات

التعليم

اخبار مصر

طلاب المدارس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة