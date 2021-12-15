التعليم: الإدارات بدأت وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل

محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء الإدارات التعليمية وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، خاصة للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى، موضحة أن هناك التزاما بمواصفات الورقة الامتحانية يلتزم بها أعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم عقد امتحانات بالفصل الدراسى الأول فى تاريخ 19 يناير المقبل، بسبب عيد الغطاس للإخوة المسيحيين، لافتة إلى أنه ستتم مراعاة عدم وضع مواد بجداول الامتحانات من قبل الإدارات التعليمية والمديريات فى هذا التاريخ.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى، والتى تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.