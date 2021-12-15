اليوم السابع
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التضامن: استمرار عمل الحضانات بطاقة 80% والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:00 ص
التضامن: استمرار عمل الحضانات بطاقة 80% والالتزام بالإجراءات الاحترازية وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى  متابعة عمل  الحضانات حيث تعمل بنسبة 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، وذلك التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الوزارة منذ إعادة فتح الحضانات.
 
وتكثف الوزارة المتابعة الدورية على الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، وتشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة الالتزام بتوفير كاشغف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بتقليل نسبة الإشغال، وعدم شراء أغذية من الخارج، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى، هذا مع استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد ويخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة  على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال دون سن حتي 4 سنوات، ويشمل ذلك 13,086 حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% من إجمالي عدد الحضانات و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.
 
كما تم الانتهاء من تصميم واعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.

التضامن

حضانات الاطفال

عمل حضانات الاطفال

شروط فتح الحضانات

عمل الحضانات مع كورونا

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