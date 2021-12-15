التصريح بدفن جثة عامل بمخبز لقى مصرعه أثناء "العجن" فى جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بجرجا فى سوهاج، بدفن عامل يقيم بدائرة المركز عقب قيام ماكينة العجن بالالتفاف على شال ملفوف حول رقبته، ما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها بالدفن.

كان اللواء محمد محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل أثناء قيامه بالعمل داخل أحد المخابز بدائرة المركز، وتم نقله للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوصول عجان بمخبز يبلغ من العمر 30 سنة، ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام "جثة هامدة".

وبسؤال والده 62 سنة عامل وصاحب المخبز ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناءعمل المذكور بمخبز ملك الثاني التف الذراع الخاص بآلة العجن بشال ملفوف حول رقبة المتوفي، ما أدي إلي اختناقه ووفاته.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات رضيه حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.