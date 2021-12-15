التحفظ على 6.7 طن ملح طعام خشن فاسد داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على 6.7 طن ملح طعام خشن غير صالح للاستهلاك الآدمى مدون على كمية منها بيانات وهمية داخل مصنع بدون ترخيص، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام، كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع ملح الطعام "غير مطابق للمواصفات القياسية" مجهول المصدر بقصد إعادة تعبئته داخل عبوات جديدة، وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم مداهمة المصنع وألقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله على 6.7 طن ملح طعام خشن غير صالح للاستهلاك الآدمى مدون على كمية منها بيانات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.