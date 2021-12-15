البنية الأساسية فى مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها قمة مصر الاقتصادية تؤكد: البنية الأساسية فى مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمى .. والقطاع العقارى المصرى قادر على مواجهة التحديات.

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