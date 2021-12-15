اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنية الأساسية فى مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمى.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:52 م
البنية الأساسية فى مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمى.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها قمة مصر الاقتصادية تؤكد: البنية الأساسية فى مصر قادرة على تحقيق التحول الرقمى .. والقطاع العقارى المصرى قادر على مواجهة التحديات.

 

اقرأ فى العدد أيضا..


 

الرئيس السيسى يبحث توطين تكنولوجيا.. تحلية المياه مع رئيس "سكاتك" النرويجية.. الرئيس يؤكد الاهتمام بالتعاون مع النرويج لخبرتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.. ورئيس الشركة النرويجية يشيد بمكانة مصر على المستوى الإقليمى.. ويوجه باستمرار خطة توصيل الغاز الطبيعى خاصة فى قرى "حياة كريمة".. الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية
 

25.7% زيادة فى قيمة صادرات مصر لأهم دول شرق آسيا.. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: 4.1 مليار دولار فى عـام 2020 مقابل 3.2 مليار دولار 2019


 

الـPCR ما زال قادرا على اكتشاف حالات الإصابة بمتحورات كورونا.. "الصحة": انتهينا من تطعيم أكثر من %30 .. ونستهدف الوصول إلى 50 %مع نهاية العام الجارى
 

الامتحانات على الأبواب.. "التعليم" توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية


 

رسائل حاسمة من الرياض.. قادة الخليج يؤكدون: أمن مصر والسودان المائى "خط أحمر"
 

المركز الإعالمى لمجلس الوزراء ينشر تقريرا حول: جهود الدولة فى مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021


 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و"الأمم المتحدة للمرأة" تناقشان تعزيز التعاون فى "حياة كريمة"
 

"التموين" تفتتح منفذا جديدا لطرح السلع الغذائية بالتجمع الخامس


 

البحوث العسكرية تعقد ندوة استراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط
 

p.1
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة