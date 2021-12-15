البرهان: لا تراجع عن الاتفاق السياسى فى السودان

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مشددًا على أن الاتفاق وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو مخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنه.



وأكد البرهان - لدى مخاطبته تخريج دورتي الدفاع والحرب العليا بأكاديمية نميري العسكرية العليا اليوم الأربعاء - ضرورة أن يُبنى على الاتفاق السياسي ميثاق التوافق الوطني ويؤطر لاصطفاف كل ألوان الطيف السياسي، ما عدا "المؤتمر الوطني" المحلول.



وشدد على العزم على استكمال مسيرة الديمقراطية في السودان رغم المكائد والفتن واختطاف الشباب وتوظيفهم لمكاسب ذاتية أو أيدلوجية أو مصالح دولية، مؤكدًا العزم على الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة تؤطر لحكم ديمقراطي مدني.



وحيا البرهان الشعب السوداني على صبره، موضحًا أن القوات المسلحة ستظل وفية لقسمها بالمحافظة على أمن وسلامة السودان، وعلى مسيرة التحول الديمقراطيّ والوصول بها إلى دولة مدنية.



وقال رئيس مجلس السيادة، إن ما يمر به السودان من أزمات تتطلب إعلاء قيم الوطنية وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع.