البرلمان الهولندى يناقش حظر ارتداء الحجاب على ضابطات الشرطة

يناقش مجلس النواب الهولندي، حظر ارتداء الحجاب على ضابطات الشرطة، لضرورة ظهورهم بحيادية أمام الجميع.
وفي نوفمبر من هذا العام، أقر مجلس مدينة أوتريخت اقتراحًا للسماح للضابطات بارتداء الحجاب أثناء عملهم، حيث قدمت أحزاب دينك وحزب الحيوانات والطالب والمبتدئين هذه الطلبات بعد أن قال مارتن سيتالسينج، قائد شرطة وسط هولندا، في بداية أكتوبر، إنه لا يرى أي اعتراض على ارتداء ضابط شرطة للحجاب.
جدير بالذكر أنه يوجد في هولندا فصل بين الكنيسة والدولة، وهذا يعني أنك حر في اختيار إيمانك في هولندا باعتبار أن الحكومة محايدة، ولن تعامل الحكومة مواطنيها بشكل مختلف لأنهم كاثوليك أو بروتستانت أو يهود أو مسلمين أو من أي دين آخر، حتى إذا كنت ملحداً أو تريد أن تبدأ حركتك الدينية الخاصة.
وفي نوفمبر من هذا العام، أقر مجلس مدينة أوتريخت اقتراحًا للسماح للضابطات بارتداء الحجاب أثناء عملهم، حيث قدمت أحزاب دينك وحزب الحيوانات والطالب والمبتدئين هذه الطلبات بعد أن قال مارتن سيتالسينج، قائد شرطة وسط هولندا، في بداية أكتوبر، إنه لا يرى أي اعتراض على ارتداء ضابط شرطة للحجاب.
جدير بالذكر أنه يوجد في هولندا فصل بين الكنيسة والدولة، وهذا يعني أنك حر في اختيار إيمانك في هولندا باعتبار أن الحكومة محايدة، ولن تعامل الحكومة مواطنيها بشكل مختلف لأنهم كاثوليك أو بروتستانت أو يهود أو مسلمين أو من أي دين آخر، حتى إذا كنت ملحداً أو تريد أن تبدأ حركتك الدينية الخاصة.
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