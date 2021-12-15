البحوث العسكرية تعقد ندوة استراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كتب زكى القاضى

نظمت هيئة البحوث العسكرية الندوة الإستراتيجية لهيئة البحوث العسكرية للعام البحثى 2021/ 2022م تحت عنوان "الإستراتيجية القومية لتنمية العلاقات المصرية مع دول حوض شرق المتوسط، وتأثيرها على الأمن القومى المصرى".

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية أكد خلالها على أهمية التعاون والشراكة بين دول حوض شرق المتوسط ، مشيراً إلى أنها دائرة من دوائر الاهتمام الرئيسية للدولة المصرية ، موضحاً أن هيئة البحوث العسكرية قامت بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين فى مختلف مجالات الأمن القومى لإعداد مقترح إستراتيجية قومية لتنمية العلاقات مع دول حوض المتوسط.

وإشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية ناقشت عدد (12) ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الإجتماعية والمحللين والخبراء الإستراتيجيين ، أعقبها تقديم عدد من التوصيات.

حضر وقائع الندوة مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز الفكر والثقافة وعدد من الإعلاميين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية.