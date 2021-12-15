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تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية اليوم /الأربعاء/ من إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بينما كانوا على متن قارب غرق على بعد 20 كلم شمال رأس جدير.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 12 و45 عاما، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل "بوكماش" بليبيا خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبى.

وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري ب"الكتف" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة واحدة وسيتم تسليمها للمصالح البلدية بالمكان.

يذكرأن، أنقذت وحدات من الجيش والحرس التونسيين 487 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة التونسية، من بينهم 13 إمرأة و 93 طفلا.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين قد أبحروا من السواحل الليبية وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفا أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.