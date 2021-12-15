وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 12 و45 عاما، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل "بوكماش" بليبيا خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبى.


وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري ب"الكتف" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة واحدة وسيتم تسليمها للمصالح البلدية بالمكان. 