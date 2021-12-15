البابا فرنسيس يدعو للصلاة على ضحايا انفجار شاحنة الوقود فى هايتى

كتب محمد جمال

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، للصلاة على ضحايا انفجار صهريج محروقات فى هايتى أسفر عن مقتل 62 شخصا على الأقل، معربا عن أسفه لتعرض هذه البلاد لمأساة تلو الأخرى.

وقال فرنسيس "الشعب فى هايتى يعانى "علينا أن نصلي، نصلي من أجل هايتى. إنهم أناس طيبون، أناس متدينون. لكنهم يعانون كثيرا".

وأضاف: "أدعوكم للانضمام إلى فى الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يمرون بمثل هذه التجارب الصعبة".