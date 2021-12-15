البابا فرنسيس يدعو للصلاة على ضحايا انفجار شاحنة الوقود فى هايتى

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، للصلاة على ضحايا انفجار صهريج محروقات فى هايتى أسفر عن مقتل 62 شخصا على الأقل، معربا عن أسفه لتعرض هذه البلاد لمأساة تلو الأخرى.
وقال فرنسيس "الشعب فى هايتى يعانى "علينا أن نصلي، نصلي من أجل هايتى. إنهم أناس طيبون، أناس متدينون. لكنهم يعانون كثيرا".
وأضاف: "أدعوكم للانضمام إلى فى الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يمرون بمثل هذه التجارب الصعبة".
وارتفعت حصيلة قتلى انفجار شاحنة كانت تحمل جازولين فى مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمال هايتى، إلى 62 شخصا على الأقل.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء أن هناك عشرات آخرين أصيبوا جراء الحادث.. مشيرة إلى أن عمدة المدينة ناشد المواطنين بالتبرع بالدم بسبب تواجد عدد كبير من الأشخاص في المستشفيات مصابين بإصابات خطيرة.
وأضافت القناة أنه لم يتضح بعد أسباب وقوع الانفجار الذي تسبب في تضرر 50 مبنى على الأقل.
وكان رئيس الوزراء الهايتى أرييل هنرى قد قال، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام فى جميع أنحاء البلاد تأبينا لضحايا هذه المأساة التى تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن.
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