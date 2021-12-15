الانتهاء من تحديد أسماء المستفيدين بـ40 وحدة سكنية فى وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، من تحديد أسماء المستفيدين من 40 وحدة سكنية بوسط سيناء، بنطاق مدينة الحسنة وقرية القسيمة .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة الانتهاء من أعمال لجنة الفرز الخاصة بتسليم25 وحدة سكنية بالحسنة، و15 وحدة سكنية بالقسيمة للمتقدمين لحجزها، وإعلان نتيجة الفرز للمواطنين المتقدمين لشغل هذه الوحدات من المقبولين والمرفوضين، وإعلان النتيجة وتعليقها على المساجد ولوحات الإعلانات بمجلس مدينة الحسنة، وبدأت لجنة تلقى التظلمات حتى يوم الاثنين 20/12/2021.

وقال أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه فى إطار متابعة ميدانية لسير العمل بوسط سيناء، والوقوف على الوضع داخل جميع قرى مركز ومدينة الحسنة، قام بالمرور على قرية الجدى التابعة للمركز والمدينة، ومتابعة جميع الإدارات الخدمية، التى تخدم أهالى القرية والاطمئنان على تواجد جميع الموظفين من خلال مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وتطبيق القانون على الجميع، وبالمرور على مركز شباب الجدى ومتابعة، منظومة الحضور والانصراف.