أعلنت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، اليوم الأربعاء تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو على جميع الرحلات الجوية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر الجارى.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.
كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الكونغو إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الطرفين والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.
كما يمنع سفر المواطنين الإماراتيين إلى جمهورية الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.
يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 321,306 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 743,004 حالات.
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,151 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 82 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738,049 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة