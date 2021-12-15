الأمم المتحدة: عمليات هجوم مسلحة متكررة ضد بعثة حفظ السلام فى مالى

كتبت : هند المغربي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إصابة جنديين من حفظة السلام في مالى على خلفيه انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معسكر في منطقة كيدال، وأنه تم نُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "الهجوم هو الأحدث الذي يُرتكب ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي لافتا الى انه ضربت قافلة لوجستية أخرى عبوة ناسفة بالقرب من دوينتزا، دون وقوع إصابات، كما هاجم مسلحون ثلاث سيارات لمتعاقد لحفظ السلام على طول طريق جوندام - تمبكتو ، مما أدى إلى إصابة أحد السائقين.

وأشار دوجاريك شابت الأسابيع الماضية سلسلة من الهجمات ضد المدنيين وقوات حفظ السلام والقوات المسلحة المالية من قبل الجماعات المتطرفة في شمال ووسط مالي.

وأدان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، الجاسيم واني، الهجمات وأعرب عن تضامنه مع السكان المدنيين وكذلك قوات حفظ السلام، الذين يواصلون تنفيذ ولاية البعثة في بيئة صعبة للغاية وبتكلفة شخصية كبيرة. ويقوم حاليا بزيارة المكاتب الميدانية في مناطق موبتي ودونتزا وغجاو لتقييم تدابير التخفيف التي اتخذتها البعثة.