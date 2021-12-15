اليوم السابع
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الأمم المتحدة: تنظيم مؤتمر دولى 13 يناير من أجل توزيع عادل للقاحات كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:44 م
الأمم المتحدة: تنظيم مؤتمر دولى 13 يناير من أجل توزيع عادل للقاحات كورونا الأمم المتحدة -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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أفاد عبدالله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من المقرر أن يعقد فى 13 يناير القادم مؤتمر دولى يهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات وتسليمها للجميع في كل مكان وفي أقرب وقت ممكن.

 

وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه في الفترة التي تسبق الحدث، ستتمكن الدول الأعضاء من التوقيع على دعمها للقاحات الشاملة لكوفيد-19 والتي أعتبرها رئيس الجمعية العامة "قرار العام الجديد."

 

ويذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إلى المساواة في اللقاحات، وحث الحكومات على العمل سويا بشأن هذا الملف مع  التزام سياسي متجدد ومشاركة هادفة لضمان التطعيم الشامل.


الأمم المتحدة

اللقاح

كورونا

الجمعية العامة

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