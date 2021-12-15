الأمم المتحدة تندد بإستمرار إحتجاز 3 من موظفي المنظمة في اليمن

كتبت : هند المغربي

نددت منظمة الأمم المتحد باستمرار احتجاز 3 من موظفي المنظمة فى اليمن، حيث أعرب القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجهام عن خيبة أمله من استمرار احتجاز اثنين من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، على الرغم من التصريحات التي تفيد بأنه سيتم إطلاق سراحهما، وكذلك موظف آخر محتجز في مأرب.

ومن جانبه، أفاد المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج، أنه يشعر بقلق عميق من التصعيد العسكري المستمر والعنف المستمر في اليمن، مؤكدا أن الخيارات العسكرية لن تؤدى إلى حلول مستدامة وأن هناك حاجة ماسة الآن لضبط النفس ووقف التصعيد والحوار.

وقال المبعوث الخاص إنه لا يزال يشعر بالقلق من احتمال اندلاع حرب مدن في مدينة مأرب، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على المدنيين، وإن اشتداد القتال وتحول خطوط المواجهة يعرض المدنيين للخطر ويجبرهم في كثير من الحالات على الفرار للمرة الثانية أو حتى الثالثة.

وأضاف أن عمليات المساعدات الإنسانية تساعد ما يقرب من 11 مليون شخص كل شهر ، لكنه أشار إلى فجوات التمويل التي قد تجبرنا على تقليص جهودنا في مجال المساعدات.