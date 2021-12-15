الأرصاد: انخفاضات متتالية فى درجات الحرارة وأمطار حتى الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية انخفاضات متتالية في درجات الحرارة من اليوم وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، نتيجة منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يجلب كتل هوائية من جنوب أوروبا تعمل على انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع عبر شاشة اكسترا نيوز، أن الظواهر الجوية المصاحبة لهذا المنخفض تشمل فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى منتصف الأسبوع القادم، فضلا عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية، لكنها غير مؤثرة على النشاط البحري.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء. وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر: درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة