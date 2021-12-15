افتتاح 39 فصل محو أمية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أطلقت مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط مبادرة "كفر سعد بلا أمية "، حيث تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنة، حيث تم اليوم الأربعاء افتتاح 39 فصلا بإجمالى 166 فصلا منذ إطلاق المبادرة في شهر 11 بتضامن الجهات الشريكة وعددهم 12 جهة وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومى للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة.

تم اليوم افتتاح 27 فصلا بمدرسة الفريق مدكور أبو العز الابتدائية بميت أبو غالب، و6 فصول بقرية الفؤادية تفتيش ثاني بمركز كفر سعد، كما تمت متابعة الفصول المفتوحة وعددهم 2 فصل بمدرسة الإصلاح بالإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد، يأتى ذلك في ظل البرنامج الرئاسي حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتحت رعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط وبإشراف الدكتور إسلام إبراهيم نائب المحافظ.

يذكر أن الدولة تتولى العديد من المشروعات، وتُعد الأمية من القضايا المثيرة للجدل فى المجتمع الدولي بأجمعة، وتلاقي الكثير من الاهتمام في مصر، إذ تُعتبر من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.