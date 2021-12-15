وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن رومان أعلن استقالته بعد أقل من شهر من الخدمة داخل الحكومة الائتلافية الجديدة في رومانيا بعد أن نشرت صحيفة محلية مقالاً ثالثاً يشكك في مؤهلاته التعليمية المزعومة.



بدوره، قال فلورين رومان بعد إعلان استقالته إنه لا يريد أن تؤثر الشكوك العلمية المحيطة به على رئيس الوزراء نيكولاي سيوكا.