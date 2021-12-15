اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:12 م
أكرم القصاص
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اتفاق روسى صينى على إنشاء هيكل مالى مستقل لا يتأثر بالدول الأخرى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:02 م
اتفاق روسى صينى على إنشاء هيكل مالى مستقل لا يتأثر بالدول الأخرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، خلال محادثاتهما عبر الفيديو، اتفقا على إنشاء بنية مالية مستقلة من شأنها ألا تتأثر بالدول الأخرى.

وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، "لقد تم التركيز بين الزعيمين على ضرورة تكثيف الجهود لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين"، مشيرا إلى أن هذا الهيكل المالي لا يتأثر بالدول الأخرى.

ولم يوضح المسؤول تفاصيل هذا الهيكل المالي ومتى سيكون جاهزا للعمل.

 


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هيكل مالى

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