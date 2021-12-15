إنقاذ مسن يعانى من نزيف داخلي بالبطن بعد حادث قطار بمستشفي كفر الزيات العام

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، نجاح الفريق الطبي بمستشفي كفرالزيات العام في إنقاذ حياة مسن فى حادث قطار كان يعانى من نزيف داخلى بالبطن، نتيجة لتهتك بجدار المعدة والطحال، وتم تصليح تهتك جدار المعدة واستئصال الطحال.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي تمكن من إيقاف النزيف وإنقاذ حياة المسن فى زمن قياسى بعد 10 دقائق من استقبال قسم استقبال الجراحة بطوارئ المستشفي الحالة ، وأشاد " حميدة " بجهود الفريق الطبي الذي ضم أطباء من الجراحة، مؤكدا أن كافة الأطباء يعملون من أجل خدمة الوطن ورعاية المرضي وإنقاذ حياتهم ليلا ونهارا.