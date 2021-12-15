اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم بجوائز مليون و100 ألف جنيه

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:45 ص
إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم بجوائز مليون و100 ألف جنيه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن وزارة الأوقاف اليوم، الأربعاء، نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى. 
 
وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا من نحو 40 دولة، وحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق، مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة. 
 
وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تمت دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج. 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

القرآن الكريم

قراء القرآن

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير مختار عمر يشيد بمسابقة القرآن الكريم.. ويؤكد: حدث عالمى على أرض الكنانة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:56 م

وزير الأوقاف عن مسابقة القرآن الكريم النسخة 28: لدينا 70 متسابقا من 40 دولة

السبت، 11 ديسمبر 2021 08:50 م

الأوقاف: إطلاق اسم "محمد صديق المنشاوى" على مسابقة القرآن الكريم هذا العام

السبت، 11 ديسمبر 2021 06:36 م

الطفل أحمد المكرم من الرئيس فى "قادرون باختلاف" ينافس بمسابقة القرآن.. فيديو

السبت، 11 ديسمبر 2021 03:06 م

أجانب يقرأون القرآن فى مصر.. مشاركون من كل الدنيا بمسابقة القرآن.. فيديو

السبت، 11 ديسمبر 2021 02:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة