إعلان نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم بجوائز مليون و100 ألف جنيه

كتب على عبد الرحمن

تعلن وزارة الأوقاف اليوم، الأربعاء، نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وهى المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل هذا العام اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى.

وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا من نحو 40 دولة، وحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق، مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأطلق وزير الأوقاف، في وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تمت دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالمسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية، كما سيتم إعداد دورة تدريبية للأوائل فى إجازة نصف العام، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج.