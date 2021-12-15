اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:20 ص
أكرم القصاص
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إعلان الحداد الوطنى فى هاييتى بعد مصرع 75 شخصا بانفجار شاحنة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:30 ص
إعلان الحداد الوطنى فى هاييتى بعد مصرع 75 شخصا بانفجار شاحنة انفجار - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، عقب مصرع 75 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة كانت تحمل جازولين في مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمالي البلاد.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن هنري قوله في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر "الأمة الهايتية بأكملها حزينة".
 
وتشير التقارير الأولية إلى أن الشاحنة كانت تحاول تفادي دراجة نارية عندما انحرفت عن الطريق وانقلبت، الأمر الذي أسفر عن انفجارها وتسبب في تضرر ما لا يقل عن 50 مبنى.

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