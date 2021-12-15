إعصار ولاية "كنتاكى" الأمريكية يقضى على حياة 6 أفراد من عائلة واحدة.. التفاصيل

ريهام عبد الله

قال مسئولون إن الأعاصير المروعة التي اجتاحت ما يصل إلى ثماني ولايات أمريكية، تسبب فى ما لايقل عن 88 حالة وفاة، ففى ولاية كنتاكى، لقي 74 شخصًا على الأقل مصرعهم، وفقًا لما ذكره حاكم ولاية كنتاكى آندى بيشير، الذي أضاف أنه من المتوقع أن يرتفع العدد، وقال بشير إنه بالإضافة إلى الوفيات في كنتاكى، لا يزال 109 من السكان في عداد المفقودين.

وكشف موقع سى إن إن، أن عائلة مكون من أفرادها وجدتهم، فقدت جميعها حياتهم بسبب الإعصار، إذ توفى راشيل براون، 36 عاما، ستيفن براون، 35 عاما، ناريا كايشيل براون، 16عاما، نولين براون، 8 أعوام، نيلز براون، 4 أعوام، وفيكتوريا سميث، 64 عاما.



الأطفال



الخبر على سى إن إن



ستيفن وراشيل براون

وفقد ستة من أفراد الأسرة حياتهم عندما ضرب إعصار منزلهم في بولينج جرين بولاية كنتاكى ليلة الجمعة الماضية، على حد قول أحد الأقارب لشبكة CNN.

كانت راشيل وستيفن براون مع أطفالهما الأربعة ووالدة راشيل، فيكتوريا سميث، عندما ضرب إعصار منزلهم.

وقالت عمة راشيل براون، دورنيشو جاكسون ماكجى، لشبكة CNN، إن سميث والزوجين وأطفالهم ناريا كايشيل ونولين ونيلز قتلوا في الإعصار.

وقالت ماكجي لشبكة سي إن إن إن ابنة الزوجين البالغة من العمر 13 عامًا لا تزال مفقودة.