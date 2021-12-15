اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:27 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمدينة مرسى مطروح

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:33 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمدينة مرسى مطروح إسعاف -أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث سير بمنطقة الكيلو 3 فى مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى العلاج.

 

واستقبل مستشفى مطروح العام، المصابين صافى حنيش عبد الهادي " 38 سنة "- من مرسى مطروح – التشخيص pc ومحمد أمين عبد الرازق " 25 سنة "- من مرسى مطروح –  تشخيصه pc وكدمات وسحجات متفرقة، ومهند صافي حنيش عبد الهادي " 14 سنة " – من ذات العنوان – مصاب بكدمات وسحجات و pc، ومحمود أحمد سعد " 26 سنة "- من ذات العنوان – مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم للمصابين بالمستشفى، وخضوعهما للملاحظة والرعاية الطبية، وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.


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