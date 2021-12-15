إصابة ربة منزل إثر مشاجرة مع زوجها فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز ومدينة سمنود في محافظة الغربية، إصابة سيدة في العقد الرابع من عمرها، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها بسبب مصروف المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون يفيد بورود إشارة من مستشفى بسيون باستقبال سيدة تدعى " عزة. ا " فى العقد الرابع من العمر، مقيمة بقرية صا الحجر بدائرة المركز، مصابة بجرح في البطن، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين من المعاينة والفحص أن وراء الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى “ربيع. ع” في العقد الرابع من العمر، حيث حدثت بينهما مشاجرة بسبب خلافات عائلية "مصروف البيت " .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث.