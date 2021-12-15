إسبانيا تمنح أفريقيا أكثر من 20 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا عبر آلية كوفاكس

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت إسبانيا أنها سوف تتبرع بأكثر من 20 مليون جرعة لقاح لأفريقيا من خلال آلية COVAX في بادرة التزام واضحة تجاه القارة الأفريقية في مكافحة Covid-19 والمتغيرات الجديدة، وعلى مدار هذا الأسبوع، سيتجاوز عدد جرعات التطعيم التي تم تسليمها لدول القارة الـ10 ملايين لقاح، ومن المقرر تسليم 10 ملايين أخرى على الأقل في غضون الأسابيع المقبلة، ولا تزال الوجهات قيد التأكيد.

يذكر أن ساحل العاج تعد أول دولة أفريقية تلقت في 4 نوفمبر الماضي، أول دفعة لقاحات إسبانية من خلال COVAX، ومن المتوقع أن تتلقى دفعة ثانية عبارة عن أكثر من مليون و250 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون، خلال الأسبوع الجاري. كما تلقت أنجولا ثلاثة ملايين 417.600 لقاحًا من موديرنا وجونسون آند جونسون في الأيام القليلة الماضية.

وتشمل قائمة المستفيدين أيضا كلا من موريتانيا ومصر بأكثر من أربعة ملايين جرعة، وجمهورية الكونغو. وتعد هذه الأرقام مثالا واضحا على تضامن إسبانيا الدولي مع شركائها وتجعلها أحد أكثر الدول التزامًا في الاتحاد الأوروبي في تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات.

يشار إلى أنها التزاما من إسبانيا بخطة حصول الجميع على التطعيم التضامني التي وافقت عليها الحكومة في 19 يناير، أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، في قمة مجموعة العشرين أن إسبانيا ستتبرع بخمسين مليون جرعة شخصًا امتثالاً لخطة حصول الجميع على التضامن. التطعيم الذي وافقت عليه الحكومة في 19 يناير ، أعلن رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، في قمة مجموعة العشرين أن إسبانيا ستتبرع بـ 50 مليون لقاح من خلال آلية COVAX، سيخصص ما لا يقل عن 20 مليونًا منها إلى بلدان جنوب الصحراء وشمال إفريقيا.

تعتبر إسبانيا أن التطعيم ضد الكورونا هو منفعة عامة عالمية، وبالتالي فهي ملتزمة بالنفاذ إليه من خلال آلية COVAX متعددة الأطراف. سمحت هذه الآلية لإسبانيا بأن تكون ثاني دولة مانحة في أمريكا اللاتينية، وأن تكون من بين البلدان الخمسة الأولى في تسليم التبرعات من خلال آلية COVAX.