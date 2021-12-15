اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 32 حالة تعد على أملاك الرى بالدقهلية بمساحة 1706 مترا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:58 م
إزالة 32 حالة تعد على أملاك الرى بالدقهلية بمساحة 1706 مترا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة 32 حالة تعد بمركزى طلخا والمنزلة، تابعة لولاية الرى بمساحة 1706 متر مربع، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشار اليها وأقسام ومراكز الشرطة المختصة والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.
  
وأكد " مختار" علي إزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات، والتحفظ علي الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أى تعديات عليها مرة أخرى.
 
 
 
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

إزالة التعديات على أملاك الري

التعدي على أملاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة