إزالة 32 حالة تعد على أملاك الرى بالدقهلية بمساحة 1706 مترا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة 32 حالة تعد بمركزى طلخا والمنزلة، تابعة لولاية الرى بمساحة 1706 متر مربع، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشار اليها وأقسام ومراكز الشرطة المختصة والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.

وأكد " مختار" علي إزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات، والتحفظ علي الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أى تعديات عليها مرة أخرى.