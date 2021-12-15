إدارة بنها تنافس على نهائى تصفيات وزارة التعليم فى الإلقاء الشعرى وعيد الطفولة

القليوبية إبراهيم سالم

قال حسين مصطفي مدير عام إدارة بنها التعليمية، إن أجهزة وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة بنها التعليمية تسخر كل جهودها لرعاية الطلاب الفائقين والمبدعين في مختلف المجالات ومن بينها المجال الأدبي والفنى بكافة عناصره لما يسهم في تعزيز وتنمية الواقع الثقافي والفكري في مصر ويرتقي بالوطن ويرفع من شأنه ويعلو به بين الأمم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية.

وأشار، خلال متابعته للتصفيات النهائية لمسابقة الإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة على مستوى الوزارة والتى أقيمت على مسرح مدرسة الشبان المسلمين ببنها، بمشاركة 6 طلاب في مسابقة الإلقاء الشعري وطالبة بمسابقة اعياد الطفولة والتى أقيمت تحت إشراف محمد عبد المنعم الموجه العام للمسرح بالمديرية، إلى أن إدارة بنها تعمل جاهدة لتنمية والإرتقاء بالذوق العام لدى الطلاب بما يسهم في خلق مجتمع قادر على العطاء بإيجابية تنفيذا لتوجهات الدولة الهادفة للنهوض بالوطن.

وأوضح أحمد ذكى مدير عام الشئون التنفيذية بإدارة بنها، أن التصفيات النهائية التى شاركت فيها إدارة بنها من خلال توجيه المسرح حضرها مدير عام الإدارة حسين مصطفى ومحمد عفت مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة وأشرف عليها وعلى الفريق الطلابي المكون من طلاب من الطلاب مريم احمد شوقي بمدرسة شبلنجة الإعدادية، ونورا احمد بنها وأميمة مجدى ومريم عادل الطالبات بمدرسة بنها الثانوية للبنات، وأحمد صلاح الدين الطالب بمدرسة بنها الثانوية الرياضية، ونغم إبراهيم بمدرسة بنها الثانوية التجارية.

وفي مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الوزارة شاركت إدارة بنها في التصفيات النهائية بالطالبة كنزى محمود هاشم بمدرسة أنس بن مالك الابتدائية بعنوان مونودراما حلم ماريونيت وذلك تحت إشراف فريق عمل متميز من توجيه المسرح بإدارة بنها التعليمية وهم وليد كامل موجه اول مسرح بإدارة بنها وناجى سالم موجه واحمد عبد الفتاح عبدالله ورشا مختار ووائل عبد العزيز موجهى المسرح بإدارة بنها.

وأكد، أن العروض الشعرية والأدبية المقدمة تأتى في إطار تعزيز الروح المحبة لمصر وبث الروح الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الشباب، وأدار المسابقة تحكيميا كلا من عاطف العجمى مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم وتهانى أسعد مدير عام التربية المسرحية بالوزارة.