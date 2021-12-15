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أول ظهور لـ"طفل المرور" بعد خروجه من دار الرعاية.. "قص شعره وناوى يفتح مغسلة"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:51 م
أول ظهور لـ"طفل المرور" بعد خروجه من دار الرعاية.. "قص شعره وناوى يفتح مغسلة" طفل المرور
كتب محمد إبراهيم

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"سبحان مغير الأحوال".. مقولة تنطبق بكل معاييرها على الطفل "أحمد أبو المجد" الشهير بـ"طفل المرور"، عقب خروجه من دار الرعاية التي تم إيداعه فيها وخرج منذ عام منها.
 
وقالت مصادر مقربة من أسرة الطفل "أحمد أبو المجد" الشهير بـ "طفل المرور"، إنه خرج من دار الرعاية التي تم إيداعه فيها منذ عام، وقد تغير أسلوبه وسلوكه بشكل كبير وواضح إلى الأفضل.
 
وأوضحت المصادر أن طفل المرور عقب خروجه من دار الرعاية قام بقص وتهذيب شعره، كما انتظم في دراسته وأداء واجباته بشكل ملحوظ، حيث يدرس حاليا في الصف الأول الثانوي.
 
وأشارت المصادر إلى أن الطفل "أحمد" أصبح لا يخرج كثير إلى الشارع كما كان يحدث، وأن أسرته قررت إنشاء مشروع خاص به حتى يتحمل المسئولية ويخرج طاقته فيها بجانب الدراسة وهو مشروع "مغسلة سيارات".

طفل المرور
طفل المرور
يذكر أن مقطع فيديو انتشر بداية نوفمبر 2020 لطفل يقود سيارة ويتهكم على رجل مرور طالبه برخصة القيادة فأهانه وفر هاربا، وأمرت النيابة العامة بضبط الطفل ومن كان معه يصور الواقعة واخلت سبيلهما بعد تعد والديهما بحسن رعايتهما. 
 
في نفس اليوم خرج الطفل ابن القاضي واصدقاءه على انستجرام يهينون متابعيهم بألفاظ نابية ثم ظهر فيديو اخر له يتهمكم فيه على رجل مرور ويتنمر عليه ويهينه.
 
وقررت النيابة للمرة الثانية بضبط الطفل ومن معه، ثم قررت ايداعه دار رعاية وايداع اصدقاءه الاحداث، وتم اخلاء سبيل طفل واحد منهم. 
 
وبعد إحالة القضية للمحاكمة قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بإيداع أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور، إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
 
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

 


طفل المرور

مغسلة سيارات

الطفل أحمد أبو المجد

دار الرعاية

صور طفل المرور

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