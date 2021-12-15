أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات ببولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابى ببولاق أبو العلا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانه بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وبحوزتهما (هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترافا بسرقة السيارتين بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأضافا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من المبلغ بسرقتها بمكان إخفائهما بمنطقة الوراق.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.