أمن الغربية يعيد فتاتين لأسرتهما بإحدى قرى مركز قطور بعد تغيبهما بـ24 ساعة

الغربية محمد طارق

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في إعادة فتاتين مقيمتين بقرية نشيل التابعة لدائرة مركز قطور في محافظة الغربية، إلى أسرتهما بعد 24 ساعة من تغيبهما.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بتلقى بلاغا يفيد بتغيب فتاتين شقيقتين منذ 24 ساعة في ظروف غامضة، بقرية نشيل بدائرة المركز دون معرفة أسباب الاختفاء.

تم تشكيل فريق بحث لإعادتهما، وبالتحري وفحص الكاميرات وتتبع مسار الفتاتين بعد الخروج من منزلهما ومتابعة كاميرات المراقبة بالشوارع وخط سير الفتيات، تبين عدم وجود أي شبهة وراء اختفائهما.



ونجحت جهود الأمن برئاسة الرائد سمير البحيري، رئيس مباحث مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، خلال ساعات قليلة، في تحديد مكان تواجد الفتاتين على طريق الشين بدائرة مركز قطور، وتم إعادتهما إلى أسرتهما بسلام.

